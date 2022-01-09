حزب ليكود الإسرائيلي يجري انتخابات تمهيدية في 3 أغسطس

يجري حزب "ليكود" الإسرائيلي، انتخابات تمهيدية في الثالث من أغسطس، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في نوفمبر القادم.



ووفقا لما أوضحه موقع صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن قائمة ليكود لانتخابات الكنيست ستتألف من الذين يتم اختيارهم عبر الانتخابات التمهيدية في أنحاء إسرائيل، فضلا عن أشخاص يختارهم زعيم الحزب بنفسه. وبوصفه رئيسا للحزب، سيكون من حق نتنياهو اختيار خمسة مرشحين على قائمة حزبه.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة في الأول من نوفمبر، وستكون الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون ثلاث سنوات ونصف، حيث لم تسفر نتائج جولات الانتخابات السابقة عن تشكيل أغلبيات برلمانية مستقرة.



ويتطلع نتنياهو، المتهم بالفساد، للعودة إلى السلطة عبر بوابة الانتخابات القادمة.



وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبه اليميني المتشدد قد يتصدر نتائج الانتخابات مرة أخرى.