كريم عبد العزيز: كيرة والجن استغرق 3 سنوات حتى يخرج بشكله النهائي

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إن كل مشاهد فيلم «كيرة والجن» صعبة؛ بسبب الأبعاد المختلفة التي يتضمنها كل مشهد، موضحًا أنها السمة المميزة للمخرج مروان حامد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الفيلم استغرق 3 سنوات حتى يخرج بشكله النهائي الذي شهد اهتمامًا بكل التفاصيل، لتسأله «الحديدي»: «مشاهد الأكشن بينك وبين عز كان فيها ضرب بجد؟».

وأجاب كريم: «عز نجم كبير بيعمل أكشن بشكل احترافي، في المشاهد مش بنمس بعض، في زوايا معينة بيلجأ لها المخرج، وبيتحط لها تدريبات بالثانية، لأن أي خطأ صغير جدًا ممكن نعور بعض».

وعن مشوراه الفني، أكد أنه يتعامل مع أفلامه على أنهم أولاده، قائلًا في الوقت نفسه إن «كيرة والجن» الأفضل إنتاجيًا، وأكثر عمل تعب فيه واستغرق منه مجهودًا ومدة.

وتابع: «كيرة والجن له معزة خاصة زي البِكري، ولم أتوقع التوجه بمسيرتي إلى المشاركة في مسلسل الاختيار أو الفيل الأزرق، الفيل الأزرق جالي حالة جنون بالورق، وبحمد ربنا إني أخذت هذا القرار في حياتي».

واستطرد: «بحمد ربنا إنه أعطاني قدرة أميز وأختار تقديم هذا الدور لأنه شقلب لي حياتي كممثل، وخلاني أكسر الصورة، وأشكر مروان حامد على الأمر لأن علاقة المخرج والفنان مثل المدرب واللاعب، والفيل الأزرق نقطة محورية في حياتي».