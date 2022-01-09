وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع العاهل الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقال جانتس خلال الاتصال:"آمل أن يستمر تعزيز العلاقات بين الشعوب والحكومات"، مضيفا "أن ذلك سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها حيث ستتمتع بالازدهار الاقتصادي والسلام".

كان جانتس قد صرح في وقت سابق اليوم الاثنين بأن بلاده سوف تطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع على التقدم الذي تم احرازه بشأن إقامة تحالف عسكري إقليمي ضد إيران .

وأضاف جانتس في حفل تخرج في كلية الأمن القومي اليوم الاثنين أن التحدي الأمني الأول الذي سوف يتم التعامل معه هو القتال ضد العدوان الإيراني والمسعى النووي الإيراني والحفاظ على القدرات العملياتية لإسرائيل للدفاع عن نفسها إضافة إلى إقامة العديد من علاقات التعاون، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" .