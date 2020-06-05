الناشط الروسي المسجون نافالني يؤسس منظمة لمكافحة الفساد

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أعلن الناشط الروسي المسجون أليكسي نافالني عبر موقع تليجرام للتواصل الاجتماعي، تأسيس منظمة دولية لمكافحة الفساد.

وقال نافالني: "نقدم لكم المؤسسة الدولية لمكافحة الفساد"، مضيفا أن مجلس مديري المؤسسة يضم البرلماني البلجيكي جي فيرهوفشتات، والكاتبة الأمريكية آن أبلباوم، والعالم السياسي الأمريكي فرانسيس فوكوياما.

وأعرب فوكوياما في تغريدة على موقع تويتر عن شعوره بـ"الفخر"، فيما لم يعلق كل من أبلباوم، وفيرهوفشتات حتى الآن على تصريحات نافالني.

وقال نافالني، الذي يعتبر من أبرز المعارضين للكرملين إن "الصندوق سوف يتمتع بالشفافية والوضوح الكاملين، وأن أول إسهام لتأسيسه ستكون جائزة ساخاروف التي حصلت عليها من البرلمان الأوروبي (وقيمتها 50 ألف يورو)".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينجح في تدمير صندوق مكافحة الفساد.

يذكر أن نافالني مسجون حاليا، بعد أن ايدت محكمة روسية حكما بسجنه تسع سنوات بتهمة الاحتيال. وينظر إلى القضاء الروسي على نطاق واسع باعتباره خاضعا لسيطرة الكرملين.

ونجا نافالني من محاولة اغتيال بواسطة مادة كيميائية تسمى نوفيتشوك في أغسطس عام 2020، والقى باللوم في هذا الاعتداء على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.