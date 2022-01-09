 الرئيس الإيراني يبحث مع أمير قطر العلاقات المتنامية بين البلدين - بوابة الشروق
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الرئيس الإيراني يبحث مع أمير قطر العلاقات المتنامية بين البلدين

طهران - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 8:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 8:32 ص

بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد العلاقات المتنامية بين البلدين.

وأكد رئيسي أن المشاورات واللقاءات الدبلوماسية الكثيرة والمكثفة بين المسؤولين الإيرانيين والقطريين خلال الأشهر الأخيرة "لها تأثير إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين.

كما عبر أمير قطر عن ارتياحه وسعادته لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن زار طهران الأسبوع الماضي.

وجاءت الزیارة بعد استضافة الدوحة مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني نهاية يونيو. 

وأعلنت الولايات المتحدة أن المباحثات انتهت من دون إحراز أي تقدم.


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