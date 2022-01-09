جزر فارو تحد من صيد الدلافين في 2022 بعدما أثار غضبا العام الماضي

أعلنت حكومة جزر فارو عبر موقعها على الانترنت، أن الأرخبيل الدنماركي سوف يحد بشكل مؤقت من صيد الدلافين السنوي هذا الصيف إلى إجمالي 500 دولفين.



وأفادت حكومة الأرخبيل يوم الأحد بأن "الإجراء يأتي بناء على توصيات من تقييم لصيد الدلافين في جزر فارو أجرته الحكومة ردا على صيد عدد كبير بشكل غير معتاد بلغ 1423 دولفينا من الدلافين ذات الجنب الأبيض في أحد الخلجان في 14 سبتمبر العام الماضي".



وأقرت حكومة جزر فارو بأن أوجه الصيد العام الماضي "لم تكن مرضية"، وقالت إنها ملتزمة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وجذبت واقعة الصيد اهتماما دوليا، حيث طالب دعاة الحفاظ على البيئة بوقف الصيد التقليدي بعد نشر صور الدلافين النافقة والمياه الملطخة بالدماء.



وقالت الحكومة عبر موقعها على الإنترنت، إن صيد الحيتان الصغيرة يعد مكملا مهما لسبل عيش سكان جزر فارو، وأصرت على أن "الاستفادة من كل من الحيتان الطيارة والدلافين ذات الجنب الأبيض في جزر فارو هو أمر مستدام".