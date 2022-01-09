استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية لاستقبال الحجاج في طواف الوداع، حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق من مشعر منى.



ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، يأتي ذلك في حشود غفيرة لأداء طواف الوداع لليوم 12 و13 لحجاج الداخل ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج.



واستعدت الرئاسة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام، إذ وضعت جميع الوكالات والإدارات التابعة لها خططا لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية تيسيرا للحجاج في إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر الحج.



وتأتي تلك الجهود والخدمات المقدمة انطلاقا من الحرص والاهتمام لتوفير بيئة صحية وآمنة تعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.