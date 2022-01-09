العراق يسجل حالة وفاة و 2937 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الإثنين، تسجيل 2937 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى مليونين و388 ألفا و414 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى 25 ألفا و255.

وأشار التقرير إلى شفاء 2557 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و326 ألفا و344.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية ستة آلاف و557 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و911 ألفا و619 شخصا.