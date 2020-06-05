وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ 25

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ 25، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (11- 18) يوليو الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

شهد حفل الافتتاح الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية، والدكتور مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الألفي مدير البطولة، ولفيف من السفراء والشخصيات العامة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

قال وزير الشباب والرياضة:"اسمحوا لى أن انقل لكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مُرحبين بكم جميعاً ضيوفاً أعزاء فى بلدكم الثانى مصر".

وتابع "صبحي":"يأتى تجمعنا اليوم لنشهد سوياً حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من ١١ حتى ١٨ يوليو ٢٠٢٢م، بمشاركة ١٣ منتخباً إفريقياً، وفى هذا الإطار، أتقدم بخالص الشكر والثناء إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد لحرصه الدائم على مساندة ودعم كرة اليد المصرية، وكذا التقدير للسيد منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة اليد على إسناد ملف استضافة النسخة الخامسة والعشرين من البطولة الإفريقية إلى مصر".

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن مصر باتت قبلة مختلف الاتحادات الدولية والقارية لاستضافة فعالياتها وبطولاتها، وما كان هذا ليتحقق لولا توافر المقومات والإمكانيات والخبرات التنظيمية التى تمتاز بها مصر، والطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية، ومستوى الأمن والاستقرار الذى تعيشه البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد:"نوجه رسالة حب وتقدير للدولة المصرية وقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل دعمه المتواصل للرياضة المصرية، تميز الدولة المصرية في بنيتها الرياضية منحها القدرة علي تنظيم اي بطولة دولية، اتمنى لكل الفرق المشاركة في البطولة التوفيق و السلامة واقامة سعيدة"، موجهاً الشكر للحكومة المصرية ووزارة الشباب و الرياضة المصرية على استضافة هذه البطولة في ظل هذه الظروف.

ومن جهته، قال منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندته ودعمه لنا من أجل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25 وهي فرصة للتعبير على امتناننا للسلطات المصرية على هذا المجهود الرائع لتنظيم هذه البطولة".

وأضاف: "اليوم تجتمع أسرة كرة اليد من أجل حضور هذه البطولة، وأشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى كرس وقته من أجل حضور حفل افتتاح البطولة اليوم، متمنياً أن تنال إعجاب الجميع، واشكر الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على دعمه لنا طوال الوقت".

وتابع: "كل الشكر لاتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة على حسن التنظيم، وأيضا أشكر اللجنة الإعلامية على المجهود الرائع لإظهار البطولة بشكل مميز أمام الجميع".

تجدر الاشارة الي ان البطولة تشارك فيها ١٣ دولة بعد اعتذار كينيا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولي في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.