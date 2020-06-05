السعودية تؤكد أهمية تسخير التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم /الإثنين/، أهمية التحول الرقمي وتسخير التقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن.



وذكرت وكالة أنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال تفقده الروبوت التوجيهي، حيث تأكد من عمل الروبوت والوقوف على خدماته في إجابة السائلين بعدة لغات وذلك لضمان توفر الخدمات المناسبة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن هذه الروبوتات والوسائل الحديثة وجدت لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.



وفي السياق، قام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجولة ميدانية بصحن المطاف للإطلاع على سير الأعمال وتوافر الخدمات وتكاملها، وذلك خلال جولته الميدانية بالمسجد الحرام، حيث تأكد خلال الجولة من سير الخدمات في المطاف وانسيابية الحركة.



وأكد السديس، على الجميع ضرورة التسهيل والتسيير على ضيوف الرحمن وبذل جميع الجهود لضمان سلامتهم وراحتهم.