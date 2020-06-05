مخرجة أحدث عروض نتفلكس: فيلم «من وإلى مير» يروي حكايات الصعيد المهمة

من قرية بسيطة في صعيد مصر تبدأ القصة، حكاية تبدو بسيطة في ظاهرها، تتأرجح بين الحنين للماضي والذكريات ولكن المخرجة ماجي مرجان أضافت لها أبعاد أخرى، في قرية "مير" بمحافظة أسيوط، تروي لنا ماجي حكايات أشخاص بسطاء وأحلامهم في قالب تسجيلي.

بدأت منصة نتفلكس عرض مجموعة من الأفلام العربية، والأعمال جميعها لمخرجات ومؤلفات عربيات، تحت شعار " Because She Created"، وضمن الأفلام المعروضة فيلم "من وإلى مير"، وهو فيلم تسجيلي عن إحدى قرى مدينة أسيوط، وهي ذاتها القرية التي تنتمي لها أصول المخرجة ماجي مرجان، وقررت أن تروي حكاية أهلها، من هجروها ومن استمرت معيشتهم بها، وعن ذلك تحدثت ماجي لـ"الشروق".

الفيلم التسجيلي وعاء للواقع

تقول ماجي: "أول مرة زُرت مير كانت زيارة استكشافية، هدفها فقط أن أتعرف على الأماكن التي سمعت عنها في قصص جدتي، لم أكن أعرف حينها أني سوف أتعلق بالأشخاص الذين قابلتهم لهذه الدرجة، ولم أضع في حسابي أنني سوف أكرر الزيارة عدة مرات وعلى مراحل مختلفة، لكن لصعوبة الإنتاج ظلت الزيارات مستمرة، وفي كل مرة كنت أجد أحداث جديدة، ولكن ما جعلني أذهب وانتهي من تصوير الفيلم هو علمي بوقوع أحداث مهمة في حياة بعض الشخصيات جعلتني أشعر أنه من الضروري أن أكمل القصة".

شخصيات كثيرة تعرفت عليها مخرجة الفيلم في رحلتها داخل فيلمها، اكتشفت حياتهم وتفاصيل معيشتهم، وأحلامهم، وهمومهم وأكثر ما يؤرقهم، ورغم أن الزيارة كانت بدافع الحنين والحب للقرية التي حكت عنها الجدة لحفيدتها ماجي الصغيرة، ولم تكن تعلم أن تلك الحكايات سوف تخلق شغفاً داخل الحفيدة وتدفعها لصناعة فيلماً تسجيلياً عنها.

الفيلم التسجيلي، يعني في الاصطلاح الفرنسي وثيقة عن مكان أو حدث أو شخص، ولهذا يفضل البعض ترجمته بـ"الفيلم الوثائقي" بدلاً من "الفيلم التسجيلي" أما المفهوم الإنجليزي لهذا النوع يشير إلى أن هذا النوع لا يكتفي بتسجيل الحقيقة وحدها بل يضيف إليها الرأي أيضاً، وأصدر الاتحاد الدولي للسينما التسجيلية عام 1948 تعريفاً شاملاً، جاء فيه: "كافة أساليب التسجيل على فيلم لأي مظهر للحقيقة، يعرض إما بوسائل التصوير المباشر أو بإعادة بنائه بصدق؛ لتحفيز المشاهد إلى عمل شئ أو لتوسيع مدارك المعرفة والفهم الإنساني أو لوضع حلول واقعية لمختلف المشاكل في عالم الاقتصاد أو الثقافة أو العلاقات الإنسانية"، بحسب ما ذُكر في كتاب "أدب الفن السينمائي".

من الحنين إلى الواقع.. حكايات إحدى قرى الصعيد

وكان هدف ماجي في البداية يتحرك بدافع من الحنين لـ"مير"، أما فيما بعد قد تغير الأمر، فهي تقول: "طبعا كان الهدف الأول أني أصنع فيلم عن الناس الذين لم يغادروا مير، لم أكن أعلم من هم وكيف يعيشون، بطبيعة عائلتي كنت أعلم قصتهم وسبب رحيلهم عن هذه القرية، ولكن كان لدي فضول وشغف لمعرفة قصص من لم يرحلوا واستمروا في العيش هناك".

لذلك قسمت ماجي الفيلم بين مشاهد تحكي أسباب البقاء، والرحيل من خلال عائلات غادرت بالفعل وبدأت حياة أخرى في مدن مثل الإسكندرية أو القاهرة وغير ذلك، واهتمت بتوضيح ما حملوه من مير إلى حياتهم الجديدة.

وأوضحت ماجي: "بالطبع كان مهم التطرق لحكايات من رحلوا خارج مير، لأن الفيلم عن من غادر وأسبابه، ومن بقى وأسبابه، وكيف يعيش هؤلاء وهل لديهم رغبة في الرحيل أم لا؟ موضوع القرى والصعيد موضوع مهم لأن أغلب من يعيشون في القرى يحتاجون إلى الرحيل لكي يتمكنوا من العيش حياة كريمة"، ونلاحظ أن كثير من الأسر التي تحدثت في الفيلم لديهم أشخاص يعيشون في الكويت لتوفير الأموال لأسرتهم، وغيرهم كشفوا عن رغباتهم في السفر إلى أمريكا أو فرنسا.

ولم تتوقف ماجي عند لحظات الفرح والسعادة في حياة الأشخاص، لتنقل صورة سعيدة وجانباً لا يتمتع بواقعية كافية، بل تعمقت داخل حياة الأفراد وتطرقت إلى ما أبعد من سمات الأفراح وأشكال الاحتفال بالأعياد، واهتمت بدوافع الناس التي تجعلهم يرغبون في الرحيل، تقول ماجي: "السبب في هذا التحول أني أدركت أن الناس وقصصهم وهمومهم أهم بكثير من قصص الحنين والماضي والأماكن والأشياء، لأن الإنسان عندما يتعرف على أشخاص ويحبهم يدرك أن الأشياء والأماكن مهما كانت مهمة وعزيزة علينا هي أقل أهمية ولا تساوي شئ مقارنة للناس أنفسهم".

الفيلم الذي تدور أحداثه في أكثر من ساعة، منحت ماجي كثير من وقته للحديث عن الانتحار، كظاهرة منتشرة في قرية مير، وتحدثت مع زوجات أو أخوات المنتحرين، وعللت ذلك: "تعمقت في موضوع الانتحار لأنه صدمني أنا شخصياً، ولأن أكثر من حادث وقع بالفعل وأنا في مثير أثناء رحلات التصوير، التي استمرت على مدار 12 عاماً منفصلاً، وكنت بسأل دايماً كل من لديهم القدرة على الرحيل يرحلون بالفعل ولكن عندما تنعدم الاختيارات أو تقل ماذا يفعل الناس وكان الانتحار أحد الوسائل، ومنحت مساحة للموضوع لأنه ظاهرة ليس فقط في مير، كان لدي رغبة في نقل مشاعر واحساس الناس الذين فقدوا رفاهية الاختيار، كنداء ودافع لنا جميعاً أن نحاول إيجاد حلول ومنافذ أمل للناس من حولنا، وإذا كانت الدنيا بالفعل صعبة بهذه الصورة، ماذا نملك يمكننا تقديمه لكي نساعد ونشجع ونساند بعضنا البعض، قصص الانتحار التي ربما تسبب إزعاج للمُشاهد تجعله يسأل نفسه عن ما يمكن تقديمه لمن حوله في دائرته المقربة".

صناعة الفيلم المستقل.. أسئلة مهمة

على المستوى الفني، عندما تشاهد الفيلم سوف نجد تفاوت في جودة الصورة، وأوضحت ماجي أنها حرصت على عدم إزالة هذه الفروق، الناتجة عن اختلاف الفترة الزمنية التي صورت فيها، أو تحسينها بل بالعكس كان هدفها توضيح الفرق بين القديم والحديث على مستوى الصورة.

توحدثت عن نصائحها لصانعي الأفلام الذين لا يزالون في بداية مشوارِهم السينمائي، وقالت: "هناك طرق كثيرة لصناعة الأفلام ومواضيع كثيرة وأساليب متنوعة، ولكن لا أنصح أحد أن يغوص في المحلية أو الذاتية إلا إذا كانت لديه قصة تناديه ويشعر بانجذاب تجاهها، اعتقد أن كل شخص يجب أن يعمل على المواضيع التي تهمه فعلاً، صناعة الفيلم ليس لها شكل واحد"، ووصفت العمل الفني الناجح أنه العمل الفني الصادق القادر على مخاطبة جمهوره وأن يلمس قلوبهم وعقولهم.

وأضافت: "أي صانع فيلم يجب أن يسأل نفسه أسئلة مهمة أسألهم دائماً لنفسي، الأول لماذا هذا الفيلم تحديداً أصنعه أنا؟ والثاني لماذا يهمني هذا الموضوع تحديداً؟ إذا امتلكت إجابة مقنعة لهذه الأسئلة بالتأكيد أشعر أنني سوف أضيف أو أقدم شئ جديد عند صناعة هذا الفيلم".

ومن المعروف أن الأفلام المستقلة لها جمهور معين يفضل هذه النوعية من الأعمال المختلفة شكلاً ومضموناً عن الأفلام الروائية، ولكن ماجي أشارت إلى أن جمهور الأفلام المستقلة يتزايد خلال الفترة الأخيرة، وقالت: "التقيت ولد اسمه عمر بعد عرض من وإلى مير في سينما زاوية، كان في ثانوي ولم يرى فيلم تسجيلي من قبل، دخل السينما بالصدفة، وبعد العرض تحدث معي وكان منبهر وسألني لماذا لا نشاهد هذه الأفلام؟ ومنحته حينها جدول عروض زاوية أثناء أيام القاهرة السينمائية وشاهدته فيما بعد في عروض أفلام أخرى، لبنانية وجزائرية، هذا الطالب الصغير نسبياً، شخص عادي، لم يرى من قبل غير الأفلام الأمريكية والمصرية السائدة في السينمات، لكنه شعر بسعادة عندما اكتشف نوع سينما بديلة، اعتقد هناك جمهور لا يعرف أنه هناك أفلام مختلفة موجودة بالفعل، وإذا شاهدها يوماً ما يمكن أن يحبها".

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