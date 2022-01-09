نوردكس الألمانية لتوربينات الرياح تخطط لزيادة رأس المال للحماية في سوق متقلب



قالت شركة نوردكس الألمانية لصناعة توربينات الرياح اليوم الأحد ،إنها تهدف إلى جمع 212 مليون يورو (215 مليون دولار) عبر زيادة رأس المال بإصدار حقوق اكتتاب، في خطوة تأمل أن تحصنها من المخاطر في سوق متقلب.



كانت نوردكس قد أعلنت قبل أسبوعين عن اكتتاب خاص مع المساهم الإسباني الرئيسي لها "أكسيونا" لجمع حوالي 139 مليون يورو.



وقالت الشركة إن سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة يبلغ 90ر5 يورو للسهم.



وبلغت قيمة سهم نوردكس في بورصة أكسترا الرئيسية مساء أول أمس الجمعة الماضي 90ر8 يورو.



ويحق للمساهمين في نوردكس شراء 10 أسهم جديدة لكل 49 سهم لديهم بسعر الاكتتاب.



وستستخدم "أكسيونا" حقوق الاكتتاب لحصتها الحالية البالغة 66ر39% في رأس المال.



وتهدف الخطوة إلى تعزيز هيكل رأسمال الشركة عبر زيادة نسبة الأسهم في سوق قطاع طاقة الرياح المتقلب .



ومن شأن زيادة السيولة حماية الشركة من مخاطر صناعية معينة قصيرة الأجل.



كانت نوردكس قد بدأت العام الجديد بخسائر فادحة قالت إنها جراء تكاليف إنتاج شفرات دوارة معادة التنظيم وارتفاع أسعار المواد الخام والتكاليف اللوجيستية.



كما عبرت شركات أخرى لإنتاج توربينات الرياح مثل فيستاس وسيمنس جاسيما عن قلقها بشأن العام الحالي بسبب ارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل التوريد لديها.