النمسا تعرب عن قلقها من توقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بشكل دائم

أعربت النمسا عن قلقها من توقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" اعتبارا من اليوم ولمدة عشرة أيام؛ بسبب أعمال الصيانة.

وقالت ليونور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ النمساوية - في تصريحات اليوم الاثنين - إن تدفق الغاز عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" توقف تماما صباح اليوم بعد بدء فترة الصيانة، مشيرة الى أن النفق الذي يمر عبر بحر البلطيق ستتوقف خدمته خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة أنه على الرغم من أن هذا الخط يزود ألمانيا وشمال أوروبا بشكل أساسي إلا أن كميات أقل من الغاز تأتي أيضًا إلى النمسا نتيجة لذلك، موضحة أنه في ضوء الانخفاض الكبير في تدفق الغاز في الأشهر منذ يونيو الماضي فإن هذا لا يعرض الإمداد الفوري للخطر ولكنه يؤثر سلبا على تخزين الغاز لفصل الشتاء في الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن دول غرب أوروبا تشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت شركة الطاقة الروسية غازبروم ستضخ الغاز إلى الغرب مرة أخرى بالكامل بعد انتهاء الصيانة، لافتة الى أن الحكومة تعتبر الخفض المستمر في الإمدادات يرجع إلى دوافع سياسية فقط.