6 أفلام تستعد للالتحاق بموسم الصيف بعد فشل عرضها بموسم الأضحى

البطولة النسائية تعود للمنافسة.. و«الجواهرجى» يجمع هنيدى ومنى زكى بعد غياب 23 عاما



«مستر إكس» يعود بصورة أحمد فهمى منفردا على الأفيش من جديد



6 أفلام جديدة تستعد للطرح بدور العرض السينمائى خلال الموسم الصيفى لهذا العام، وذلك بعد أن فشل صناع هذه الأفلام الالتحاق بموسم عيد الأضحى، إما لصعوبة المنافسة، وإما لعدم الانتهاء من التصوير، لتتضح بشكل كبير خريطة أفلام الصيف الذى ينطلق فى نهاية يوليو الحالى، ما لم تشهد الايام القادمة أى مفاجآت.

فى مقدمة هذه الأفلام، «تسليم أهالى» أول بطولة مطلقة للفنانة دنيا سمير غانم، وأول تواجد نسائى ينافس بشباك التذاكر بعد سنوات من الغياب، وقد فوجئ المتابعون بخروج الفيلم من موسم عيد الأضحى، رغم طرح البوستر الدعائى له قبل أيام من انطلاق الموسم، فى اطار الترويج للفيلم استعدادا لخوضه المنافسة، وقد تم الانتهاء من تصويره بالكامل منذ نحو عامين تقريبا!

وتردد فى الكواليس أن سبب استبعاد الفيلم هو رغبة الجهة المنتجة عدم المجازفة بطرحه امام أفلام تحظى بجماهيرية كبيرة، فيؤثر هذا بالسلب على ايرادات الفيلم، وهو ما اتضح صحته مع اول يوم طرح لفيلم «كيرة والجن» الذى حصد ملايين الجنيهات، وما زال وهو الامر الذى جعله متربعا منفردا على موسم عيد الأضحى.

يشارك فى بطولة فيلم «تسليم أهالى» الفنان هشام ماجد، وجاء هذا التعاون استثمارا للنجاح الذى حققه هذا الثنائى فى احدى حواديت مسلسل دنيا الاخير «بدل الحدوتة تلاتة»، كما يعد «تسليم اهالى» آخر أفلام الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول زوجين يريدان الهجرة إلى كندا، ويشارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد، أحمد فتحى، أوتاكا، عبدالله مشرف، عمرو وهبة، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وهناك فيلم «ليلة العيد» الذى تم الانتهاء من تصويره بالكامل منذ قرابة عام تقريبا، ورغم هذا لم يتم عرضه، وشهد تردد منتجه أحمد السبكى لعرضه أكثر من مرة، فكان مقررا عرضه فى صيف 2021، وتأجل، ثم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وتأجل ايضا، وتردد عرضه موسم عيد الأضحى المبارك حاليا، لكن المنتج أحمد السبكى نفى تماما، وأشار لعرضه بعد انتهاء عيد الأضحى.

الفيلم يعيد البطولة النسائية للمنافسة من جديد، حيث يقوم ببطولته 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا، وغادة عادل، وريهام عبدالغفور، وعبير صبرى، ونجلاء بدر، وهنادى مهنا، بالاشتراك مع كل من سيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبدالرسول وسميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وللمنتج أحمد السبكى فيلم آخر فى انتظار تحديد موعد لطرحه بدور العرض السينمائى، وهو فيلم «الملحد» الذى بدأ تصويره فى الثلث الاخير من عام 2021، ويتبقى يومان فى التصوير للمخرج محمد العدل والانتهاء منه بالكامل، وتردد عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك هذا العام، لكن السبكى نفى أيضا مشيرا لاحتمالية عرضه فى الموسم الصيفى.

فيلم «الملحد» يضم عددا كبيرا من النجوم منهم أحمد حاتم، محمود حميدة، تارا عماد، حسين فهمى، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، وعددا آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى. وتدور أحداث العمل حول فكرة التطرف الدينى والإلحاد الذى يصيب الشباب وتأثير ذلك على المجتمع، وذلك فى إطار درامى مشوق.

كما لم يستطع صناع فيلم «الجواهرجى» الالتحاق بموسم عيد الأضحى كما كان يأملون، رغم استئناف تصويره أخيرا للالتحاق بالموسم، خاصة انه لم يتبقَ أمامه كثير من الوقت، حيث تم بدء تصويره منتصف العام الماضى تقريبا، لكن حالت انشغال بعض أبطاله فى اعمال اخرى أو سفرهم للخارج دون استكمال التصوير، فجاء قرار العرض فى موسم الصيف.

الفيلم يجمع فى بطولته بين محمد هنيدى ومنى زكى بعد غياب نحو 23 عاما منذ ان تعاونا سويا فى بطولة فيلم «صعيدى فى الجامعة الأمريكية»، يلعب هنيدى فى الفيلم دور «جواهرجى»، وتلعب منى زكى دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى.

فيلم «الجواهرجى» تأليف عمر طاهر، واخراج إسلام خيرى، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم لبلبة وأحمد السعدنى وتارا عماد ويعد هذا الفيلم اخر اعمال الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذى رحل قبل استكمال تصوير دوره. ويلعب حلاوة فى الفيلم دور والد منى زكى.

والفيلم الخامس فى قائمة أفلام الصيف، هو فيلم «مستر إكس» الذى يشهد عودة أحمد فهمى للبطولة السينمائية المطلقة مرة أخرى بعد اخر أفلامه «الكويسين» إنتاج عام 2018، والذى تبعه بلعب ادوار ثانية، أو الاكتفاء بالظهور كضيف شرف، وأشيع عن طرح الفيلم بموسم العيد ايضا، لكن اعلن بطل العمل لجمهوره عن عرضه فى الموسم الصيفى.

«مستر إكس» قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوى وإخراج أحمد رشيد ويشارك فى بطولته أوس أوس.

ورغم تشابه اسم الفيلم مع الشخصية الشهيرة التى سبق ولعبها الفنان الراحل فؤاد المهندس فى فيلم «أخطر رجل فى العالم»، لكن تم نفى وجود أى علاقة بين الفيلمين من قبل صناع «مستر اكس»، الذين حرصوا على تصنيف فيلمهم باعتباره كوميديا رومانسيا.

وتردد أخيرا أيضا أن صناع فيلم «فضل ونعمة» بذلوا محاولات مضنية لعرضه فى موسم عيد الأضحى، الا أن الوقت حال دون هذا، لتحسم الشركة المنتجة للفيلم عن عرضه فى موسم الصيف الجارى، ويواصل المخرج رامى إمام وضع اللمسات النهائية على العمل.

الفيلم يجمع فى بطولته بين ماجد الكدوانى وهند صبرى، حيث يلعب الكدوانى دور فضل وهند صبرى تلعب دور نعمة، يظهران ضمن الأحداث كأصحاب عربية أكل سريع، ويتورطان فى قضية مخدرات، ومع تتابع الأحداث يحاولان إثبات براءتهما.

يشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وياسمينا العبد، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.