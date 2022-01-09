ألمانيا واليابان تؤكدان على الالتزام بالقانون الدولي

على خلفية الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، أكدت ألمانيا واليابان أهمية الالتزام بالتعاون الدولي القائم على القواعد.



وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مستهل زيارتها لطوكيو اليوم الاثنين عن شكرها لنظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي على دعم أوروبا في محاربة انتهاك موسكو للقانون الدولي.



ومن جانبه، شدد هاياشي، أيضا على أهمية تعزيز التعاون الدولي القائم على القواعد.



وستتولى اليابان رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى العام المقبل.



ومن ناحية أخرى، أعربت بيربوك مجددا عن تعازيها بعد اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يوم الجمعة الماضي، وقالت إن ألمانيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب اليابان وشعبها وعائلة آبي في هذا الوقت العصيب.



وقُتل آبي برصاص مسدس يدوي الصنع على يد جندي سابق في المشاة البحرية /41 عاما/ أثناء إلقاء خطاب في حملة انتخابية في الشارع يوم الجمعة.



وتعتزم بيربوك زيارة قاعدة بحرية يابانية في وقت لاحق اليوم، إلى جانب قاعدة الأسطول السابع الأمريكي في يوكوسوكا برفقة قائده، نائب أميرال كارل توماس.