محكمة أوروبية توبخ تركيا بسبب المعارض كافالا

وبخت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تركيا لعدم احترامها سيادة القانون بإبقائها لرجل أعمال معارض رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من أربع سنوات دون مبرر، بتهم المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان جرى توقيف عثمان كافالا في أكتوبر من عام 2017 وظل محتجزا حتى فبراير 2022 قبل محاكمته، وتجاهلت تركيا في ذلك حكما كان صدر عن المحكمة الأوروبية في 2019 ودعاها للإفراج الفوري عنه.

وجرى لاحقا إدانة كافالا وحُكم عليه بالسجن المؤبد في أبريل لإدانته بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، في الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، إلى جانب مزاعم بقيامه بتمويل وتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد في 2013.

جرت إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فبراير. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حينه: "ما تقوله المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو مجلس أوروبا لا يعنينا، ونتوقع منهم أن يحترموا قضاءنا".

واستنكرت وزارة الخارجية التركية، في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، قرار المحكمة الأوروبية، واعتبرت أن "المحكمة أخفقت للأسف في تلبية توقعاتنا بقرارها المعلن اليوم".