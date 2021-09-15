حميد الشاعري: محمد منير الوحيد الذي أستأمنه على أسرار حياتي الشخصية

قال الفنان حميد الشاعري إن الفنان محمد منير أول صديق له بعدما استقر في القاهرة، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع الشركة التي تتعاون مع «منير»، وتحقق بعدها حلمه بالتعاون سويًا.

وأضاف الشاعري، خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الإثنين، أنه استأمن «منير» على العديد من الأسرار الخاصة بحياته الشخصية، مؤكدًا أن الكينج الوحيد الذي استأمنه عل تلك الأسرار.

وعن تعاونهما سويًا في أغنية «أكيد»، أوضح أنهما غناها سويًا عام 1986، بعد مشاهد أحداث المفاعل النووي تشيرنوبيل، منوهًا بأن المشاهد التي أذيعت على التليفزيون حينها كانت مأساوية.

وروى أن منير سمع أغنية «لا مانسينا» أثناء تسجيله لها في الأستوديو، وطلب منه أن يغنيها بصوته، متابعًا: «كنا بنسمعها مع بعض، وقال لي إنها عجباني، قلت له خدها هو صاحبي وبحبه، غناها هو من كلمات عبدالرحيم منصور، وأنا من كلمات مجدي خفاجة».

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