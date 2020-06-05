وزيرة الخارجية البريطانية تنضم إلى السباق لخلافة جونسون

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الأول، ترشحها لخلافة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى استقال إثر سلسلة فضائح.



وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالى رئاسة الحكومة المقبلة، تُنذر بصيف حار سيحمل كثيرا من الجدل والتجاذبات.



وكتبت تراس (46 عاما) فى صحيفة «ديلى تلجراف» البريطانية، «سأتنافس فى هذه الانتخابات بصفتى مُحافِظة وسأحكُم بصفتى مُحافِظة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت تراس فى مقالها: «أضع نفسى فى المقدمة لأننى أستطيع أن أقود... وأتخذ القرارات الصعبة. لدى رؤية واضحة للمكان الذى نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول بنا إلى هناك».

بذلك، تنضم تراس التى تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين إلى عشرة مرشحين آخرين فى السباق على زعامة الحزب، وبالتالى على منصب رئاسة الوزراء، نظرا إلى أن المحافظين يتمتعون بالأغلبية فى مجلس العموم. كما انضم إلى السباق أيضا النائب رحمن شيشتى.

وقبل إعلان ترشح تراس وشيشتى، كان تسعة نواب محافظين قد أطلقوا حملتهم لخلافة جونسون، مع حرص عدد منهم على التمايز عن وزير المال السابق ريشى سوناك فى القضايا الضريبية.

وفى المجموع، تتوقع هيئات الحزب نحو خمسة عشر ترشيحا.

وقال أمين صندوق لجنة 1922 جيفرى كليفتون براون المكلف بشئون التنظيم الداخلى للحزب عبر شبكة «بى بى سى»، إنه «واثق» من أن المتسابقَين النهائيَين سيُعرفان بحلول 20 يوليو الحالى.

ويتمثل الهدف فى ضمان أن يؤدى التصويت النهائى، المفتوح فقط لأعضاء حزب المحافظين، إلى إعلان اسم الفائز بحلول مطلع سبتمبر المقبل.