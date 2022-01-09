مدرب الكاميرون لليد: مواجهة مصر في أول مباراة كانت صعبة للغاية

قال سيمون بوشارد المدير الفني لمنتخب الكاميرون لكرة اليد لعبنا أول مباراة لنا في البطولة أمام فريق كبير بحجم منتخب مصر وكانت مباراة صعبة جدا بالنسبة لنا خاصة وأن الاهتمام بكرة اليد في الكاميرون اقل بكثير منه في مصر.

وأضاف في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراته أمام منتخب مصر، في بطولة إفريقيا لكرة اليد: بدأنا المباراة بشكل مقبول والمنتخب المصري استخدم خبراته الكبيرة لحسم اللقاء ونجح في استغلال الثغرات الدفاعية التي بدأنا بها المباراة.

وتابع: تعلمنا من الهزيمة وعرفنا أخطأنا وسنعالجها في المباراة المقبلة واستفدنا كثيرا باللعب أمام المنتخب المصري الذي يعد من اقوى المنتخبات الأفريقية في كرة اليد والمرشح الأول للفوز بالبطولة.

وخسر منتخب الكاميرون أمام منتخب مصر بنتيجة 40 - 17 في مستهل مشوار المنتخبين في البطولة. ويلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب المغرب غدا الثلاثاء على صالة حسن مصطفى.

وانطلقت اليوم منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد مصر 2022، وأقيم حفل افتتاح البطولة قبل مباراة مصر والكاميرون بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و منصور ايمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الألفي مدير البطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

تجدر الاشارة الي ان البطولة تشارك فيها ١٣ دولة بعد اعتذار كينيا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولي في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.