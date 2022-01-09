كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، 12 ألف إصابة، مع تزايد المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 12 ألفا و 693 إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 180 من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 18 مليونا و 524 ألفا و583.

وتأتي حصيلة اليوم الاثنين تقريبا ضعف عدد الحالات المسجلة قبل أسبوع والبالغ عددها 6253 حالة، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد ارتفاعا في الإصابات منذ نهاية يونيو الماضي.

وأضافت البلاد 18 حالة وفاة إضافية ما يرفع العدد الكلي إلى 24 ألفا و661 وفاة.

وارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 71 حالة، مقارنة بـ67 حالة أمس.