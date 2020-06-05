خطة بـ«الأوقاف» لتكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد

تستهدف وزارة الأوقاف تكثيف الأنشطة الدعوية بجميع مساجد الجمهورية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد قرار عودة العمل بالمساجد لطبيعتها، وفتحها فتحا كليا أمام المصلين والأنشطة المختلفة.

وخصصت الوزارة، استمارة للأنشطة الدعوية التى تقام بمساجد الجمهورية، على أن تعبأ هذه الاستمارة بمعرفة إمام المسجد، كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بصرف مكافأة لأئمة المساجد الأكثر مشاركة وفاعلية فى هذه الأنشطة، ولمديرى الإدارات والمديريات الأكثر فاعلية فى ذلك، حيث يعد ذلك أحد أهم جوانب التقييم.

ومن أبرز الأنشطة التى شهدتها الأيام الماضية داخل المساجد، البرنامج الصيفى للطفل، وكذلك عودة المقارئ داخل المساجد ومجالس الإفتاء، حيث أضافت الوزارة 54 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بمحافظة القاهرة، ليصل إجمالى المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 1205 مقارئ للجمهور، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر.

وقال مصدر بالأوقاف، إن الوزارة تعمل جاهدة على عودة المساجد إلى طبيعتها وأداء دورها كما كان بل وأفضل من ذلك، قبل جائحة فيروس كورونا وتأثيره على غلق المساجد، مشيرا إلى أن الاهتمام بالانشطة الدعوية وتكثيفها لا يتعارض مع الاهتمام بنظافة المساجد وتعقيمها بصورة دورية.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أنه سيتم التفتيش من خلال الفرق المشكلة من قبل جميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية على الالتزام بخطة الأنشطة الدعوية، وموافاة الوزارة بتقرير دورى عن الالتزام بخطط الأنشطة المعتمدة من خلال الاستمارة الموقعة من قبل إمام أو مسئولى المسجد.

وخلال الأيام الماضية شهدت المساجد إقبالا كبيرا على المكتبات المتواجدة بها، وأنه فى استطلاع للرأى أعده عدد من أئمة وأمناء مكتبات الأوقاف بالمساجد الكبرى، أكد رواد مكتبات الأوقاف أن المساجد استعادت رونقها بعودة الأنشطة إلى أروقتها.