اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تدعو دول القارة للتنسيق للحصول على تمويل أكبر لمشروعات الطاقة المتجددة

عرضت المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فيرا سونجوي، خلال اجتماعها بالممثلين الدائمين للدول الافريقية لدى منظمة الامم المتحدة بنيويورك، الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها اللجنة لدعم تمويل التنمية المستدامة التى تحتاجها الدول الإفريقية الأعضاء باللجنة.

وأشارت سونجوي - في بيان صادر اليوم عن اللجنة ومقرها اديس ابابا - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، الى أن الاجتماع كان فرصة لتناول آخر ما تم من جهود قامت بها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ كوب-٢٧، فيما يتعلق بسبل مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشارت سونجوي إلى أن أفريقيا تحتاج إلى مزيد من السيولة وحقوق السحب الخاصة بما يتيح لأفريقيا الحصول على ما يتراوح بين ٦ر٣٣ و٦٧ مليار دولار، كما يمكن لافريقيا ايضا الحصول على سيولة اضافية من خلال تسعير الكربون.

ومن جانبه، قدم جون - بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وادارة الموارد الطبيعية باللجنة الاقتصادية لافريقيا، عرضا بعنوان الطريق الى قمة المناخ كوب-٢٧ واولويات افريقيا، اشار فيه الى تنسيق اللجنة الاقتصادية لافريقيا مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم المقرر اقامته نوفمبر القادم في شرم الشيخ لبلورة النتائج التي يمكن ان يخرج بها هذا المؤتمر بما في ذلك اطار واضح لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأعرب أدم عن اسفه من أن أفريقيا لا تزال تحصل على أقل من ١% فقط من السندات الخضراء إلى تصدر في العالم لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تتزايد قيمة اصداراتها عام بعد عام.