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تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم مع لاعب خط الوسط شيخ دوكوري، من لانس الفرنسي، بعقد لمدة خمسة أعوام.

ووافق اللاعب المالي الدولي، الذي خاض 34 مباراة في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي، على توقيع عقد مع كريستال بالاس يستمر حتى عام 2027 في صفقة تردد أن قيمتها تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وقال شيخ دوكوري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"أنا سعيد للغاية، أشعر بالكثير من البهجة والفخر إزاء الانضمام إلى كريستال بالاس. أنا فخور بتواجدي في النادي اليوم."

وأصبح شيخ دوكوري /22 عاما/ ثالث صفقة لكريستال بالاس هذا الصيف، بعد انضمام مالكولم إيبيوي وسام جونستون.