أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي بالقرب من قرية مشيرف بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بانقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الإقليمي وإصابة 5 أشخاص.

بالانتقال، تبين إصابة كلا من نيرة شريف شفيق (22 سنة) مقيمة الباجور مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري فاطمة محمد صلاح 14 سنة مقيمة الباجور مصابة بكدمات، كريمة جمال علي (27 سنة) مقيمة الباجور مصابة اشتباه خلع في الكتف الأيسر، هدى شريف شفيق (15سنة) مقيمة الباجور، اشتباه كسر في العمود الفقري، سلوى محمد الشحات (34 سنة) مقيمة الباجور، مصابه باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.