رومانيا تعلن البدء في تحقيق ضد روسيا لارتكاب جرائم في أوكرانيا

قال مكتب النائب العام في رومانيا، إنه سوف يبدأ تحقيقا في اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال مكتب النائب العام، في بيان عبر موقع إلكتروني، اليوم الاثنين، إن القانون الجنائي الروماني يطبق على الجرائم التي ارتكبها أي مواطن أجنبي ضد أي مواطن روماني خارج أراضي البلاد.



كما يأخذ التحقيق الذي سوف يجريه المدعون العسكريون، في الحسبان حمل أوكرانيين الجنسية الرومانية.



وأضاف مكتب النائب العام في البيان "عواقب الهجوم كبيرة للغاية حيث أسفر عن عدد كبير من الوفيات بين السكان المدنيين بما في ذلك الأطفال وكذلك إصابات".



وقال "وفي نفس الوقت، جراء الصدمة النفسية التي سببها الهجوم العسكري الذي شنه الاتحاد الروسي، غادر ملايين من المدنيين الأراضي الأوكرانية، وحاليا يحملون وضع لاجئ بما في ذلك على الأراضي الرومانية".