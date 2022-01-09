رفع 300 طن قمامة في ثالث أيام عيد الأضحى بمدينة العريش

واصل مجلس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتنفيذية؛ للحفاظ على البيئة وإنهاء شكاوى المواطنين وتشغيل غرف عمليات المديريات.

وأكد اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش، على دعم عملية النظافة بمدينة العريش بدفع سيارات ولوادر مجلس المدينة مشاركة في اليوم الثالث على التوالي لرفع قرابة خمس وعشرين سيارة بحوالي 300 طن يوميا من مخلفات العيد والتراكمات الناتجة عن استهلاك الأهالي.

وأشار أسامة عفش، إلى انعقاد المجلس التنفيذي لإدارة شئون المدينة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وتم خلاله تشكيل حملة نظافة ولجنة أزمات وغرفة عمليات، ورفع مخلفات وآثار الأضاحي من منطقة خدمات السمران والفواخرية بقيادة سكرتير عام المجلس ويعاونه إدارة الأزمات والمتابعة، وبحضور مدير تحسين البيئة ورؤساء المناطق الخدمية وشركة النظافة ومعداتها.