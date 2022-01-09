أعلنت مستشفيات جامعة المنوفية، استقبال مرضى الطوارئ يومي الجمعة والسبت الماضيين أيام وقفة عيد الأضحى المبارك وأول أيام عيد الأضحى المبارك على مدار 24 ساعة.

وذكر الدكتور أحمد سعيد منصور مدير مستشفي الطوارئ أنه على مدار اليومين استقبلت طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية إجمالي 1477 مريضا، منهم 598 مريضا يوم الجمعة وقفة عيد الأضحى المبارك، و779 مريضا يوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك.

بالإضافة إلى إجراء 217 عملية جراحية طارئة والإشغال بالعنايات المركزة التي لا يتوقف العمل بها على مدار الساعة لنحو 141 مريضا.

كما تقوم مستشفيات جامعة المنوفية بعملها اليومي المعتاد في حضانات الأطفال 22 حضانة وعنايات المركزة الأطفال والمستشفيات الجامعية ومستشفى منشأة سلطان الجامعى وأيضا جلسات الغسيل الكلوي (كبار - أطفال).