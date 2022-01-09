حصل عريف في شرطة دبي بالإمارات، على وسام من الشرطة لالتزامه التام بقوانين قيادة السيارات وعدم ارتكابه حوادث مرورية، أو حصوله على مخالفات مرورية خلال 31 عاما.

وحصل العريف أول سالم الذيباني، من الإدارة العامة لأمن المنشآت والطوارئ، على رخصة قيادة سيارة عام 1991، وأظهر منذ ذاك الوقت التزاما تاما بأنظمة وقوانين السير والمرور، والسلامة العامة والانضباط، ما ساهم في عدم ارتكابه أي حادث مروري خلال فترة عمله كسائق أو خلال قيادته مركبته الشخصية وذلك على مدار 31 عاما.

وبناءً على التزامه، منحه الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، وسام القائد العام للسائق المثالي.

وقالت شرطة دبي، في بيان اليوم الإثنين إن العريف خضع لتدقيق للتأكد من عدم تسجيل حوادث مرورية في سجله، وعدم حصوله على مخالفات مرورية أو تسجيل نقاط مرورية بحقه.

وقال الذيباني، إنه التحق بالعمل في شرطة دبي في عام 1985، وتعلم الانضباط والالتزام بالمهام الوظيفية ما انعكس على سلوكه وحياته الشخصية اليومية وحرصه على أن يكون مثالا يحتذى لرجل الشرطة.

وأشار إلى أنه في عام 1991 حصل على رخصة القيادة، ومنذ ذلك العام كان حريصا على الالتزام بقوانين السير والمرور سواء في حياته العملية أو خلال حياته اليومية كمدني يقود سيارته الشخصية.

وأوضح أن عدم ارتكابه لحوادث أو حصوله على مخالفات طيلة هذه الفترة نابع من حرصه على الالتزام بتطبيق قوانين المرور، والالتزام بالسرعات القانونية في الشوارع، وعدم التجاوز والانتباه المتواصل للطريق.