استطلاع يرصد تزايد اهتمام الألمان باعتبارات بيئية ومناخية خلال الاختيارات الغذائية

كشف استطلاع حديث للرأي تزايدا في اهتمام الألمان بجوانب مناخية وبيئية في خياراتهم الغذائية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وزارة الأغذية الألمانية، أن حوالي 84% ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أن هذه الموضوعات مهمة أو مهمة للغاية بالنسبة لهم عندما يتعلق الأمر بالتغذية.

وبحسب الاستطلاع، يطبق الألمان هذه الاعتبارات عبر الحد من هدر الطعام وشراء المنتجات الإقليمية.

وأشار الاستطلاع إلى أن مذاق الطعام يحتل الأولوية عند 99% من الألمان خلال تناول الطعام، ويأتي الجانب الصحي في المرتبة الثانية (89%)، ثم سرعة وسهولة تحضير الطعام (حوالي 50%).

وعندما يتعلق الأمر بانتقاء المواد الغذائية، يحتل أيضا المذاق المرتبة الأولى (93%)، ثم ظروف تربية الحيوانات (80%)، والتجارة العادلة (78%)، والإنتاج الصديق للبيئة والموفر للموارد (73%)، والإنتاج العضوي (72%).

وبالنسبة لـ 87% من الذين شملهم الاستطلاع، يعتبر وضع إلزامي لوسم تربية الحيوانات على المنتجات أمرا مهما أو مهما للغاية. وأشار الاستطلاع إلى أن المستهلكين على استعداد أيضا لدفع المزيد من الأموال مقابل المزيد من رعاية الحيوانات.

وبحسب الاستطلاع، فإن 44% من الألمان يتبعون نظاما غذائيا مرنا، أي يأكلون أحيانا منتجات حيوانية، بينما يتبع 7% فقط من الألمان النظام النباتي، و1% فقط النظام الخضري.

ويُنشر الاستطلاع تحت عنوان "تقرير التغذية" سنويا منذ عام 2015، ويسلط الضوء على عادات الأكل والتسوق للمواطنين الألمان. وشمل الاستطلاع، الذي أجري من نهاية فبراير حتى مطلع مارس الماضي، ألف شخص فوق 14 عاما. وبحسب البيانات، فإن الاستطلاع لا يرصد التغييرات في السلوك الشرائي والاستهلاكي لدى الألمان في ضوء ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.