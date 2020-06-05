تهنئة بالعيد بصوت صدام حسين تتسبب فى إغلاق فندق بأربيل

قررت السلطات المختصة فى إقليم كردستان العراق إغلاق فندق «روزالين»، بعد بث تهنئة عيد الأضحى المبارك فى الباحة الداخلية، للفندق بصوت الرئيس العراقى الراحل صدام حسين.

وقالت إدارة محافظة أربيل فى بيان، إنه «بقرار من أوميد خوشناو محافظ أربيل، تم إغلاق فندق (روزالين) لارتكابه هذا العمل غير القانونى»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وأضاف البيان، «بدلا من وضع لافتات الترحيب بالضيوف، بث الفندق مقطعا صوتيا لصدام حسين وهو يهنئ بالعيد وهو ما يعتبر تمجيدا بالنظام السابق، لذلك تم إغلاق الفندق وسيتم إجراء تحقيقات قانونية».

وأشار إلى أن «الفندق أغلق من قبل الفرق المعنية بالسياحة بالتعاون مع شرطة رئيس البلدية؛ لأنها لم تلتزم بقوانين وأنظمة حكومة إقليم كردستان والإرشادات».

وصوت مجلس النواب العراقى، عام 2016، على «مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية».

ونص القانون على «منع تشكيل أى كيان أو حزب سياسى ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفى أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة».

وقرر هذا القانون، عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث.