وصول صفقات القروض الخاصة للشركات في ألمانيا إلى مستوى قياسي

وصل عدد طروحات سندات الشركات الخاصة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي، حيث تحاول الشركات الاستفادة من جاذبية السوق الألمانية، في ضوء ارتفاع تكلفة الاقتراض في الأسواق الأخرى.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركات الألمانية أطلقت 95 طرح سندات على الأقل مما تعرف باسم "سندات شولدشاين" الأكثر مرونة في مواجهة مخاوف التضخم التي أدت إلى تقلب الأسواق وارتفاع تكاليف الاقتراض على مستوى العالم. وكان الرقم القياسي السابق لطروحات الشركات الألمانية 91 طرحا خلال النصف الأول من 2019.



وأجبر ارتفاع معدل التضخم الشركات إلى تقديم عائد أعلى من أي وقت مضى لجذب المشترين في مختلف أسواق الدين.



وفي حين ارتفع العائد على سندات شولدشاين، مازالت تعتبر وسيلة تمويل أفضل من أشكال الاقتراض الأخرى.



وقال بول كون مدير إدارة أسواق الدين في مصرف بايرش لاندسبنك "ربما يرتفع العائد على سندات شولدشاين لكنها ستظل أكثر جاذبية من السندات التقليدية بالنسبة للشركات المقترضة خلال الشهور المقبلة".