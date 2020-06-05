روسيا: التعاون الإنساني يلعب دورا خاصا في تعزيز العلاقات الودية مع تونس

قالت وزارة الخارجية الروسية إن التعاون الإنساني يلعب دورا خاصا في تعزيز العلاقات "الودية" مع تونس، وقالت "منذ عام 1956 تم الحفاظ على حوار سياسي مستقر بين الدولتين".

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم /الإثنين/ بمناسبة الذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وتونس - أن العلاقات التجارية والاقتصادية بينه البلدين تتطور بشكل تدريجي، "وقد تم وضع أسسها في الاتفاقيات الحكومية الدولية الموقعة في عام 1993".

واشارت الوزارة - في البيان الذي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن التعاون في مجال التعليم يتطور بشكل مثمر، "وتحافظ بلدانا على التبادل الثقافي المستمر بين المؤسسات التعليمية، فأكثر من ألفي تونسي من خريجي الجامعات السوفيتية والروسية مسجلين في جمعية الخريجين".