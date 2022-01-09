عقارات السعودية تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج

أعلنت الهيئة العامة لعقارات السعودية نجاح خطّتها التشغيلية خلال موسم حج هذا العام، وذلك باستضافة عددٍ من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدِّم خدمات غير مباشرة لضيوف الرحمن من خلال مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدّسة.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين ، إنّها استضافت 41 جهة في المجمّع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف موظف، مشيرة إلى أنها قدّمت لتلك القطاعات خدمات الدعم اللوجستي كافة في المجمع، مثل تسخير البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمات الطاقة، والصيانة والتشغيل، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة وداعمة للقطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ووفق البيان، يحقق المجمّع مجموعة من الأهداف خلال الموسم، منها رفع الطاقة الاستيعابية بقرابة 186 ألف حاج في مشعر منى، وذلك بعد نقل الجهات التي لا تقدّم خدمات مباشرة للحجاج إلى المجمّع، ما وفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى، كذلك يسهّل عملية التواصل والتنسيق بين جهات المنظومة الحكومية، إضافةً إلى تهيئة بيئة عملية تراعي احتياجات العاملين خلال الموسم.