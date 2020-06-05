أستراليا ترفع علم السكان الأصليين على جسر سيدني بشكل دائم

أعلنت السلطات في أستراليا رفع علم السكان الأصليين الأستراليين بشكل دائم فوق جسر ميناء سيدني الشهير، وذلك اعتبارا من اليوم /الإثنين/ 11 يوليو الجاري.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن أكثر من 177 ألف شخص وقعوا على عريضة عبر الإنترنت تطالب ببقاء العلم على الهيكل الفولاذي الشهير الذي يبلغ طوله 1149 مترا وذلك طوال العام.

وكان الفنان هارولد توماس قد صمم علم السكان الأصليين في سبعينيات القرن الماضي والعلم مقسم أفقيا إلى نصفين متساويين باللونين الأسود والأحمر ودائرة صفراء في المنتصف .. ويرمز اللون الأسود إلى السكان الأصليين، ويرمز اللون الأصفر إلى الشمس أما اللون الأحمر فيرمز إلى الأرض وعلاقة الناس بها.

يذكر أن الحكومة الأسترالية قد اعترفت به كعلم رسمي عام 1995.