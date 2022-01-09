تبدأ في تونس، غدًا الثلاثاء، وبعد غياب عامين، فعاليات مهرجان "الجم" الدولي للموسيقى السيمفونية في دورته الخامسة والثلاثين، التي تستمر حتى 13 أغسطس المقبل بمدينة الجم التونسية، تحت شعار "العودة إلى الجم".

ويتضمن برنامج المهرجان، تسعة عروض موسيقية، بينها 4 تونسية وعرضان من النمسا وآخران من إيطاليا، وعرض مشترك بين تونس وألمانيا.

وتُستهل الدورة الخامسة والثلاثون للمهرجان بحفل للأوركسترا السيمفوني التونسي، الذي يعود لافتتاح المهرجان بعد 15 عاما، فيما سيكون جمهور الموسيقى الكلاسيكية على موعد يوم 16 يوليو الجاري بعازف الفلوت الإيطالي "آندريا غريمينالي" في حفل سيتم خلاله تكريم الفنان الموسيقي الإيطالي "انيو موريكوني".

ويحيي الأوركسترا السيمفوني "les solistes" من تونس ليلة 23 يوليو الجاري، وأوركسترا أكاديمية مسرح أوبرا تونس سهرة 28 يوليو، فيما يلتقي الجمهور بالفنان حسان الدوس يوم 30 من نفس الشهر.

وتتواصل عروض هذه الدورة مع المجموعة الموسيقية النمساوية "شايك ستيو" يوم 4 أغسطس المقبل، ثم يليها يوم 6 من نفس الشهر عرض أوركسترا بال أوبرا فيينا الذي يسجّل حضوره في المهرجان منذ سنة 1998.

ويتجدد الموعد مع الأوبرا الإيطالية في 10 أغسطس المقبل، على أن تُختتم الدورة الخامسة والثلاثون للمهرجان في 13 من نفس الشهر الذي يوافق الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية، لتُحيي سهرة الاختتام مجموعة أنغام الموسيقية بقيادة رحاب الصغير، إلى جانب مجموعة "رفلكتور" الألمانية بالتعاون مع جمعية "تونس 88".