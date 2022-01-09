محكمة أوروبية : تركيا لا تتصرف بحسن نية في قضية المعارض كافالا

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، إنه لا يمكن استنتاج أن تركيا تتصرف بحسن نية في قضية رجل الأعمال التركي المعارض عثمان كافالا، المحتجز لديها منذ عام 2019 رغم الطلبات المتعددة لإطلاق سراحه.



وكان جرى توقيف عثمان كافالا في أكتوبر من عام 2017 وظل محتجزا حتى فبراير 2022 قبل محاكمته، وتجاهلت تركيا في ذلك حكما كان صدر عن المحكمة الأوروبية في 2019 ودعاها للإفراج الفوري عنه.



وجرى لاحقا إدانة كافالا وحُكم عليه بالسجن المؤبد في أبريل لإدانته بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016 ، إلى جانب مزاعم بقيامه بتمويل وتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد في 2013.



وجرت إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فبراير. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حينه: "ما تقوله المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو مجلس أوروبا لا يعنينا ... ونتوقع منهم أن يحترموا قضاءنا".



وأشارت المحكمة إلى أن الاعتقالات استندت إلى تهم "مشابهة، أو متطابقة، لتلك التي نظرت فيها المحكمة بالفعل". وأشارت كذلك إلى أن عديد من الادعاءات الموجهة ضد كافالا تشير إلى انخراطه في أعمال لا تتنافي مع القانون .



وقالت المحكمة إنه: "رغم صدور ثلاثة قرارات تقضي بالإفراج عنه وحكم بالبراءة، لا يزال كافالا محتجزا قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات وثلاثة أشهر و14 يوما".



وعليه قضت المحكمة بأن تركيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها وأمرت كذلك تركيا بدفع 7500 يورو (7635 دولارا) لصالح كافالا مقابل التكاليف والنفقات.



وأعربت وزارة الخارجية التركية عن شعورها :" بخيبة أمل" من الحكم، مشيرة إلى أنه أعطى البلاد سببا إضافيا "للتشكيك في سمعة النظام الأوروبي لحقوق الإنسان".



واستنكرت وزارة الخارجية التركية، في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، قرار المحكمة الأوروبية، واعتبرت أن "المحكمة أخفقت للأسف في تلبية توقعاتنا بقرارها المعلن اليوم".