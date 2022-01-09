أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر555 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 555 مليونا و444 ألف حالة.



وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و351 ألف وفاة.



وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و771 مليون جرعة.



جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.