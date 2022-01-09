ياسين عدلي : ميلان كان دائما في ذهني

أكد لاعب الوسط الفرنسي ياسين عدلي أن نادي ميلان كان دائما في ذهنه في الوقت الذي قضى فيه الموسم الماضي معارا لفريقه السابق بوردو الفرنسي، قبل أن ينضم رسميا إلى فريقه الإيطالي الجديد وسط توقعات عالية بشأن الإضافة التي سيقدمها لميلان.

ويكمل عدلي عامه الثاني والعشرين هذا الشهر، وقد انضم رسميا إلى ميلان في أغسطس الماضي لكنه لعب على سبيل الإعارة في بوردو خلال موسم 2021/ 2022.

وانتهى مشوار بوردو بشكل كارثي حيث تذيل جدول الترتيب قبل أن يعاقب النادي بالهبوط لدوري الدرجة الثالثة الفرنسي بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها.

وقال عدلي خلال مراسم تقديمه اليوم الاثنين "الموسم الماضي لم يكن سهلا، دائما كنت أقدم أفضل ما لدي مع بوردو، حاولت التركيز على دوري مع الفريق، رغم أن ميلان كان دائما في ذهني، أن أتي إلى هنا وأقدم أفضل ما لدي".

وأضاف "كنت أرغب في القدوم إلى هنا بأفضل شكل ممكن ، أعرف بالفعل بعض زملائي بالفريق، ولكن علي أن أتأقلم مع البيئة الجديدة المحيطة".

وأشار "زملائي الفرنسيون تأقلموا سريعا مع الفريق، جئت بخبرة مختلفة وفي صفوف بطل إيطاليا ، جئت بتواضع واحترام لتحقيق الأهداف الكبرى".

وختم عدلي بالقول "تابعت مباريات ميلان عن كثب الموسم الماضي، شاهدت أداء قويا وجماعيا خاصة قرب نهاية الموسم عندما لم يكن هناك أي مجال للخطأ".