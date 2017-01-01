سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ترأس تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص في محافظة المنيا، برفقة الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ورئيس قسم الصحة العامة والمجازر بالإدارة البيطرية في أبوقرقاص ومفتشي إدارة التموين، حملة تموينية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها.

وشملت الحملة، المرور على محال الجزارة والمجمدات والمطاعم والهايبرماركت؛ للتاكد من سلامة وجودة اللحوم ومنتجاتها، حفاظا على صحة المواطن.

وأسفرت الحملة، عن تحرير محاضر شملت: ضبط مجمدات لحوم منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر الشهادات والاشتراطات الصحية.

وشدد رئيس المركز، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابة البيطرية؛ لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وجودة المعروض من المنتجات الحيوانية؛ حفاظا على صحة المواطن.