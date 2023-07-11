لغة الجسد والتسويق الإلكتروني على مائدة برنامج القيادي في العلاقات العامة والإعلام بالغربية

واصلت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة، ثاني فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة أكثر من ١٥٠ متدربا بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

وأشار، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الى أن العلاقات العامة هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربط بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، وتعمل على زيادة التقدم التقني، وبالأخص في وسائل الإعلام المختلفة، فهي تمتلك دورا أساسيا في زيادة فعالية دور الإعلام في المجتمع من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين الموجودة في المجتمع.

وأوضحت الإعلامية الدكتورة حياة عبدون رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصري أن لغة الجسد تلك الحركات التي يقوم بها بعض الأفراد مستخدمين أيديهم أو تعبيرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات صوتهم أو هز الكتف أو الرأس، ليفهم المخاطَب بشكل أفضل المعلومة التي يريد أن تصل إليه وهناك بعض الأشخاص الحذريين والأكثر حرصًا وأولئك الذين يستطيعون تثبيت ملامح الوجه وأولئك الذين لا يريدون الإفصاح عما بداخلهم فهم المتحفظون ولكن يمكن أيضًا معرفة انطباعاتهم من خلال وسائل أخرى.

و أشارت الى أن الصوت يلعب دوراً أساسياً في المجتمع فهو الوسيلة الأولى للتعبير عن العاطفة والأداة الأساسية للتحاور بين الناس. وكل اختلاف في نبرة الصوت يعبّر عن تفاوت في المشاعر فإما أن يعبّر عن خوف أو عن عاطفة وحنان أو عن غضب.. وعلى الرغم من أهمية الصوت في حياتنا، لا نعيره عادةً أهمية قصوى، لا بل قد نهمله ونؤذيه بوسائل شتى دون أن ندري.