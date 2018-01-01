الكاف يعلن تأجيل قرعة تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم «2026».

ولم يكشف الكاف عن الموعد الجديد الذي سيتم فيه إجراء قرعة التصفيات، بعد أن كان من المقرر إقامتها في البداية يوم 12 من يوليو الجاري، قبل أن يتك تأجيلها إلى يوم 13 يوليو ونقلها من بنين إلى كوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات عالميا، عن شهر يونيو للعام الجاري، حيث شهد التصنيف صعود المنتخب الوطني مركزا واحدا فأصبح في المركز الـ34 بعدما كان في المركز الـ35.

ويحتل المنتخب المركز الخامس على مستوى تصنيف المنتخبات الإفريقية بعد كلا من: المغرب – السنغال – تونس – الجزائر، كما جاء المنتخب في المركز الرابع على مستوى المنتخبات العربية بعد كلا من المغرب – تونس – الجزائر.

وخلال التوقف الدولي الأخير استطاع الفراعنة في تحقيق الانتصار في المباراتين التي خاضها الأولى كانت على حساب غينيا بهدفين مقابل هدف، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2024» والثانية في مباراة ودية أمام جنوب السودان بثلاثية نظيفة.