الإدارة المركزية للسياحة بالإسكندرية: استقبلنا مليون زائر خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن إعادة فتح الشواطئ المحافظة بدءا من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تراجع حدة ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من مستوى إلى 4 أمتار إلى 2 متر وفقا لبيان هيئة الأرصاد مساء الإثنين؛ وهدوء الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين: «أصبح هناك هدوء نسبي للرياح والأمواج، ومن ثم نبدأ الثلاثاء إعادة فتح الشواطئ»، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام المصطافين بالتعليمات والارشادت والتعاون مع فرق الإنقاذ ومراقبي الشواطئ».

وأشار إلى مواجهة الإدارة صعوبات؛ بشأن تطبيق قرار حظر السباحة ورفع الرايات الحمراء؛ نتيجة ارتفاع الأمواج، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، موضحا أن منع السباحة يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على حياة المواطنين والسلامة العامة.

ولفت إلى إجراء إدارة السياحة حصر يومي لأعداد المصطافين على شواطئ الإسكندرية، موضحا أن فترة إجازات عيد الأضحى شهدت استقبال مليون زائر على مدار أربعة أيام، مشيرا إلى تراجع الزيارات عقب انقضاء إجازات العيد لتتراوح من 200 إلى 250 ألف شخص أسبوعيا، مرجعا ذلك إلى انشغال الأسر المصرية بامتحانات الثانوية العامة.

كما أشار إلى إعادة افتتاح شاطئ النخيل تزامنا مع أولى أيام عيد الأضحى الماضي بعد استكمال إجراءات منظومة الإنقاذ والتأمين ضد اشتراطات الغرق، موضحا أن الشواطئ المجانية بالإسكندرية تستوعب1700 أسرة.