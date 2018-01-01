وزير البترول يبحث فرص زيادة التعاون مع شركة كاتربيلر إنك العالمية

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع توماس بيليت نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إنك العالمية والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء بحث فرص زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال كل السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز.

وخلال اللقاء أشار الملا إلى الجهود التي يبذلها قطاع البترول والغاز في إطار استراتيجيته لخفض الكربون والتي تفتح المجال للمزيد من الشراكات وفرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأشار الملا إلى تنوع الفرص والمشروعات في قطاع البترول المصري ووجود شركاء دوليين من الشركات العالمية العملاقة الذين ينفذون مشروعات وخطط باستثمارات ضخمة، مضيفا أن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول لمنطقة شرق المتوسط وما تزخر به من فرص متنامية في ظل تعاون إقليمي فعال تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

كما أشار الملا، إلى التوسع في أنشطة الشركات المصرية في الدول العربية وخاصة شركة فجر التي تتوسع في إدارة شبكة الغاز الطبيعي في الأردن الشقيق وما يوفره ذلك من فرص لزيادة التعاون والعمل المشترك.

وأكد توماس بيليت نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر العالمية، أن قطاع البترول والغاز المصري شريك موثوق نتطلع لزيادة العمل معه والتوسع في أنشطتها في مصر من خلاله، خاصة وأن عملها مع شركات القطاع في مصر أكد وجود فرصا لتحقيق مزيد من النجاح.

واستعرض نائب رئيس كاتربيلر، الحلول والتقنيات والمعدات الحديثة التي تقدمها ذات الصلة بأهداف تحقيق التحول الطاقي وخفض الكربون وتنمية الموارد بطريقة مستدامة بيئيا وتدخل في مشروعات الطاقة الشمسية واحتجاز الميثان، وتقنيات إزالة الكربون من عمليات الاستكشاف والإنتاج.

كما تطرق اللقاء إلى بحث مدى إمكانية التعاون في قطاع التعدين لخفض الكربون في عملياته في ظل التنامي الذي تشهده أعمال هذا القطاع في مصر بعد تهيئة المناخ الاستثماري وجذب شركات جديدة.

حضر اللقاء علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، وفؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، وياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو، ومحمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبي، وهشام رضوان رئيس الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز TGS، وإيهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.