إدارة الإسماعيلي توجه رسالة للجماهير بعد ضمان البقاء في الدوري

وجهت اللجنة الثلاثية التي تدير النادي الإسماعيلي، رسالة شكر إلى جماهير الدراويش، عقب ضمن الفريق البقاء في الدوري المصري الممتاز بالموسم القادم.

وكان فريق الإسماعيلي قد وصل إلى النقطة الـ 37، عقب فوزه على الداخلية مساء الإثنين، ليتأكد بقاؤه في الدوري الممتاز بالموسم الجديد.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «تتوجه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإسماعيلي، بخالص الشكر والتقدير إلى جماهير النادي الوفية، التي ضربت مثلا في المساندة والدعم الحقيقي للفريق خلال تلك الفترة الصعبة».

وأضاف: «الجماهير هي اللاعب رقم واحد للفريق، ولها الدور الأكبر في استعادة مسيرة الانتصارات، وتحقيق انتصار اليوم بالتحديد».

وأتم: «كما تثمن اللجنة دور الجماهير القتالي في بث الروح والعزيمة لدى اللاعبين على مدار الموسم، وهذا ليس ببعيد عنها، باعتبارها الجماهير الأوفى في مصر والوطن العربي».