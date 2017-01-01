الكويت: ثروات حقل الدرة مناصفة بيننا وبين السعودية فقط لا غير

جدد وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، تأكيد ملكية بلاده مع السعودية حصرا، لثروات حقل الدرة للغاز في المنطقة البحرية المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وقال الوزير سالم عبد الله الجابر، أمام جلسة مجلس الأمة، إن الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأضاف أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا واضحًا جدًا بشأن موضوع حقل الدرة، مشيرا إلى تأكيده لوزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان موقف الكويت الواضح تجاه هذا الموضوع.

وأكد الوزير الكويتي أن من أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق، موضحا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم، علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، مجددا على أزمة حقل الدرة للنفط والغاز، مع الكويت، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن هذه المسألة، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الشأن، بتاريخ 13 مارس الماضي، في طهران، بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في البلدين.

وأضاف أن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائما موضع اهتمام من قبل إيران.

وأكّد أن سياسة الحكومة الحالية تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة، وستتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار.