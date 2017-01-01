الجيش السوداني: تحييد العشرات من متمردي الحركة الشعبية

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، مقتل العشرات واستلام عتاد وسلاح من متمردي «الحركة الشعبية ـ شمال» في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.

وقالت القوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على «فيسبوك»، إنها دحرت متمردي الحركة الشعبية قيادة المتمرد جوزيف توكا وكبدتهم خسائر كبيرة في منطقة النيل الأزرق العسكرية محلية - الكرمك، مشيرة إلى استلام عتاد وسلاح وقتلت العشرات.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت تمسكها برفض ترؤس كينيا لجلسات «إيجاد» بسبب عدم حياد الرئيس الكيني في الأزمة، ذاكرة أن الوفد الحكومي لا يزال في أديس أبابا، ينتظر الاستجابة لطلبه بشأن رفض رئاسة كينيا للاجتماع.

وأعربت الآلية الرباعية لـ«إيجاد»، في وقت سابق، عن أسفها لغياب وفد الحكومة السودانية عن حضور اجتماعها، الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحل الأزمة السودانية.

وقالت «إيجاد» في البيان الختامي، إنها تلاحظ الغياب المؤسف لوفد القوات المسلحة السودانية على الرغم من الدعوة وتأكيد الحضور.

وأكدت أن عدم وجود حل عسكري للصراع في جمهورية السودان، وفي هذا الصدد، فقد قررت حشد وتركيز جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل عقد لقاء وجها لوجه بين قادة الأطراف المتحاربة؛ وحثّت الأطراف بشدة على وقف العنف على الفور والتوقيع على وقف غير مشروط وغير محدد لإطلاق النار من خلال اتفاق لوقف الأعمال العدائية تدعمه آلية إنفاذ ومراقبة فعالة.