تامر أمين يهنئ الأهلي بمناسبة التتويج بدرع الدوري: هدية مقبولة من بيراميدز

هنأ الإعلامي تامر أمين، النادي الأهلي بمناسبة التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022/2023، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «محدش يقول لا للهدايا والكرم، الحقيقة يا بيراميدز هدية مقبولة، ولما الدوري ييجي هدية من بيراميدز، تبقى مقبولة أوي وفرحتها حلوة أوي».

وتوجه بالتهنئة إلى مشجعي النادي الأهلي في كل دول العالم، خاصة أن شعبية القلعة الحمراء أصبحت عالمية بعد فوز النادي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «من يقول إن سطلانة طاهر محمد طاهر، تغنيها مدرسة الكرة في ريال مدريد، والدوري المغربي، وكولومبيا، فهي لم تعد مربوطة بفيلم علي ربيعة وعبدالباسط حمودة».

وأشار إلى أنه «يتحدث عن شعب الأهلي المنتشر في كل أرجاء العالم»، معقبًا: «الحمد لله على نعمة الأهلي، أي حاجة حلوة في حياتنا نعمة من ربنا، ولما تكون بتشجع فرقة مصدر فرحتك ورافعة راسك تبقى نعمة من عند الله».

ونوه أن جمهور الأهلي لم يفرح بنيل البطولات بصورة كافية، مختتمًا: «فرحة البطولة الواحدة مبتاخدش حقها مع الأهلاوية، في أندية على مستوى القارة تحتفل بها 3 سنوات قدام».