مسئول ألماني يحذر من تصاعد استهداف الجامعات والأطباء عبر الجرائم الإلكترونية

حذر رئيس المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية، هولجر مونش، من تزايد استهداف قراصنة الإنترنت للإدارات العامة والجامعات وعيادات الأطباء في ألمانيا.

وقال مونش في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "التهديد الذي تشكله الجرائم الإلكترونية في تصاعد منذ سنوات، ويسبب أحيانا أضرارا اقتصادية واجتماعية جسيمة"، مضيفا أن قراصنة الإنترنت يستهدفون الآن الإدارات العامة والجامعات وعيادات الأطباء أكثر من الماضي.

وأوضح مونش، "هذه الهجمات يمكن أن يكون لها أيضا آثار هائلة، على سبيل المثال عندما تصبح الإدارات غير قادرة على العمل لأسابيع".

وأشار، إلى أنه في كثير من الحالات لا يتم تشفير الأنظمة فحسب، بل تُسرق البيانات الحساسة أيضا، وقال: "عندما تكون العقبات التقنية منخفضة نسبيا، يجذب هذا المجرمين سريعا وبالتالي يكون الأمر مربحا لهم".

وأضاف مونش، أن مقاضاة الجناة عملية طويلة، كما أنها تزداد صعوبة بسبب إقامتهم بالخارج، عادة.

واتخذت وكالات إنفاذ القانون في ألمانيا مؤخرا إجراءات ضد أسواق غير قانونية على الإنترنت مثل سوق "هيدرا" أو خدمة غسيل الأموال "تشيب ميكسر".

وتابع مونش، "إجمالا صادرنا أكثر من 100 مليون يورو في هاتين القضيتين، وبالتالي جردنا الوسط الإجرامي من أمواله وعملائه وأدواته"