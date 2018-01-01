إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للاشتباه في نقلها النفط بصورة غير قانونية

ضبطت قوات خفر السواحل الإندونيسية ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الإيراني، يشتبه في أنها كانت تقوم بنقل النفط بصورة غير قانونية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس وكالة الأمن البحري (باكاملا)، آن كورنيا، قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن السفينة "آرمان 114" كانت تحمل على متنها 272 ألف طن من النفط الخام.

واحتجزت السلطات السفينة بعد أن رصدتها في السابع من يوليو، أثناء قيامها بنقل النفط إلى سفينة ترفع علم الكاميرون.

وقال كورنيا إن السلطات لا تزال تحقق في مصدر ووجهة النفط. وكانت السفينة تقل على متنها 29 فردا.