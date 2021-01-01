دعوة موظفي أمازون في ألمانيا إلى الإضراب

دعت نقابة "فيردي" الألمانية العاملين في قطاع الخدمات العمال بمراكز التوزيع الخاصة بفرع شركة "أمازون" في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إلى الإضراب عن العمل، وسط الخلاف حول الأجور وشروط العمل.



وقالت النقابة: "يتعلق الأمر بالكرامة والاحترام.. الاتفاقات الجماعية فقط توفر للعمال حماية ملزمة ضد تعسف الشركات، وهي علامة على الاعتراف بالعمل الشاق الذي يقوم به العمال كل يوم".



والمطلب الرئيسي لفيردي هو أن تعترف أمازون بالاتفاقية الجماعية على مستوى الصناعة لقطاع البيع بالتجزئة والطلبات البريدية.



وتحسبا للإضراب، أعلنت شركة التجزئة الأمريكية العملاقة أنها لا تتوقع أي إزعاج لعملائها.



وشددت أمازون أيضا على أن أجر المبتدئين في مجال الخدمات اللوجستية، بما يشمل المكافآت، من المقرر أن يرتفع إلى 14 يورو في الساعة اعتبارا من سبتمبر المقبل.



ومع ذلك، قالت فيردي إن موظفي أمازون لا يزالون يكسبون عدة مئات من اليورو أقل من أولئك العاملين في الشركات الملتزمة باتفاقيات جماعية.



وتمت دعوة العمال في تسعة مراكز توزيع في جميع أنحاء ألمانيا، بما في ذلك مدن لايبتسيج ودورتموند وكوبلنتس، للمشاركة في الإضراب. وقد بدأت بالفعل بعض الإضرابات منذ أول أمس الأحد. وفي تلك الأثناء لا تزال هناك مبيعات يومي الثلاثاء والأربعاء على موقع أمازون.